Протекающая крыша в городе Симферополе Республики Крым

Автор: Timko Дата публикации: 23.04 22:57

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Сегодня 23.04.2017г. в городе Симферополе Республики Крым снег с дождём. Промокли на улице, пришли домой просохнуть, а не получилось. Дому 40 лет, замена кровли происходила лет 20 назад и то частично. Летом обращались в местный МУП (ЖКХ), на что получили ответ, что они такого рода проблемой не занимаются. А те, кто занимаются, займутся этим делом не раньше 2027 года. В квартирах последнего (5-го) этажа по стенам и с потолка течет вода. И именно в местах электропроводки (люстры и электросчётчики с автоматами заливаются водой). Данная проблема в последствии может привести к замыканию электропроводки и пожару!