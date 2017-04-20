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Весенний снегопад в городе Соликамске Пермского края (20.04.2017 г.)

Автор:
vkontakte133408244
Дата публикации:
21:48
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Весенний снегопад в городе Соликамске Пермского края. За один день выпала месячная норма осадков.

  • 6
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