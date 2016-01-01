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Снегопад в Симферополе

Автор:
KatyPolo99
Дата публикации:
23.04 22:35
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23 апреля в Симферополе сильный снегопад . В прошлом году уже купались в море в это время )

  • 15
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Комментарии (0)

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