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Пьяный водитель устроил ДТП во дворе дома на северо-востоке Москвы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23.04 22:34
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Около 20 часов вечера очевидцы сообщили в дежурную часть полиции о том, что во дворе дома 28, корпус 1 на улице Академика Королёва ездит пьяный водитель. Прибывшие по указанному адресу сотрудники ДПС обнаружили стоящий посередине двора автомобиль "Mitsubishi Grandis". Водителя в нём не было. Рядом был припаркован "Nissan Teana" с повреждением заднего бампера. У минивэна были характерные повреждения правого бампера и оказалось сломано переднее правое колесо. Водитель минивэна сразу после совершения ДТП скрылся, но через некоторое время вернулся и попытался поехать дальше. В этот момент подошли сотрудники ДПС: они заглушили автомобиль и попросили водителя выйти из автомобиля. Водитель вышел - он еле стоял на ногах. Пройти медицинское освидетельствование он наотрез отказался, мотивируя это тем, что он не сидел за рулём и просто шёл мимо. После оформления всех необходимых документов автомобиль нетрезвого водителя был увезён на штрафстоянку.

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