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4 машины сожгли на улице Тёплый Стан на юго-западе столицы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
04:20
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На юго-западе Москвы на улице Тёплый Стан загорелись три припаркованные автомашины марки "Хендай Солярис". По сообщениям очевидцев, которые стали звонить в пожарную охрану, у дома номер 1 интенсивно горели три машины и огонь стал переходить на другие авто. Прибывшими пожарными было установлено, что горит один автомобиль "Хендай Солярис" принадлежащий московскому каршерингу, два других автомобиля той же марки, а также огонь охватил боковую часть рядом стоящего автомобиля "Лексус". Частично от высокой температуры оплавилась наружная пластиковая обшивка автомобиля "Хонда". Двумя пожарными расчетами на тушение было подано два пенных ствола. Пламя удалось сбить быстро, на полную ликвидацию пожара ушло около 20 минут. Как сообщили хозяева сгоревших машин, они в момент пожара спали и не могли видеть и слышать, как поджигали их машины. Хозяин "Лексуса" поделился: "жалко машинку, есть у меня и другие, до работы есть на чем ездить. Но этот был беленький, красивый, очень девочкам нравился. Застрахован по КАСКО. Надеюсь разберемся". Как полагают пожарные, все машины были подожжены. Прямо над местом пожара, на жилом доме, установлена камера наблюдения. Записи с нее будут изучать в полиции.

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