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На 28 км МКАД столкнулись три грузовика. Один из них опрокинулся на бок

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
04:26
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Столкнулись фургон "Ниссан", фургон "ЗиЛ" и ГАЗель. Все автомобили двигались попутно по внутренней стороне МКАД в сторону Варшавского шоссе. На 28 километре автодороги в третьем ряду из-за неисправности остановился грузовик "ЗиЛ". Через некоторое время перед грузовиком стал резко тормозить автомобиль "ГАЗель". Двигавшийся позади "ГАЗели" фургон "Ниссан" не успел уйти от столкновения и врезался в заднюю часть "ГАЗели". От удара кабина "Ниссана" была деформирована, в салоне оказался зажат пострадавший водитель. После столкновения с "Ниссаном" "ГАЗель" опрокинулась на правый бок. На место ДТП прибыли спасатели, пожарные и медики. Водитель "Ниссана", мужчина, 1971 года рождения был извлечен и направлен с различными травмами в 7-ю городскую клиническую больницу. Движение по МКАД было парализовано на 2 часа.

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