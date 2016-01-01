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В Энгельсе после ливня затопило дорогу

Автор:
vkontakte221502619
Дата публикации:
11:27
  • 16
  • 0

Прошёл дождик и на тебя речка. Вопрос куда смотрят те, кто за ливневую систему отвечает.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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