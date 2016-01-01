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Плохие дороги Архангельска

Автор:
Konstantin_29
Дата публикации:
11:27
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Каждый год весной и осенью на эту дорогу в областную ветеринарную лечебницу приходит "большая вода", сообщения в ГИБДД и администрацию города не дали ни каких результатов. Особенно интересно перемещаться по этой дороге зимой. Зимой эта дорога превращается в полигон для испытания гусеничной техники. Эта дорога сообщает город с продуктовыми базами города, областной ветлечебницей, базой СОБРА, городским мусороперерабатывающим заводом и несколькими производственными предприятиями.

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