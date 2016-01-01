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Главная  /  Репортажи  /  Отремонтированные ямы на дороге в Новой Москве, после обращения на сайт "Мобильный репортёр"

Отремонтированные ямы на дороге в Новой Москве, после обращения на сайт "Мобильный репортёр"

Автор:
Михаил Митин
Дата публикации:
13:05
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После опубликования Вами репортажа на сайте о разбитой дороге в Новой Москве, произошли изменения, но причина не устранена. Ремонтировать дорогу в этом месте можно вечно, затрачивая и закапывая бюджетные деньги.
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Комментарии (0)

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