Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работы по благоустройству на улице Земляной вал по программе "Моя улица-2017"

Работы по благоустройству на улице Земляной вал по программе "Моя улица-2017"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:48
  • 14
  • 0

Работы по благоустройству на улице Земляной вал по программе "Моя улица-2017".

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

98 1
04:26 | Разведчик
На 28 км МКАД столкнулись три грузовика. Один из них опрокинулся на бок
28 0
23.04 23:45 | Uwis
Несмотря на все погодные катаклизмы, Москва медленно, но верно зеленеет
24 1
21.04 15:34 | Uwis
Работы по благоустройству по программе "Моя улица - 2017" на Садово-Спасской улице
51 0
14.11.2016 22:40 | Uwis
Москва продолжает наряжаться к новогодним праздникам