Ремонт дорог во время дождя в городе Новокузнецк Кемеровской области

Автор: Аноним Дата публикации: 13:26

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Дорожные службы проводят ямочный ремонт дорог во время дождя в городе Новокузнецк Кемеровской области.