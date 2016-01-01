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Ремонт дорог во время дождя в городе Новокузнецк Кемеровской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:26
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Дорожные службы проводят ямочный ремонт дорог во время дождя в городе Новокузнецк Кемеровской области.

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