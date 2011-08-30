Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Аварийные жилые дома в Якутске

Аварийные жилые дома в Якутске

Автор:
YakutskY
Дата публикации:
13:35
  • 12
  • 0

В городе Якутск несколько домов находятся в аварийном состоянии. Дворы вокруг домов утопают в грязи.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
21.04 09:21 | svetap13
В Якутске с приходом весны подтопило двор жилого дома
175 2
03.04 08:20 | irkmchs
Пожарные спасают строения от пала травы во время штормового ветра в Иркутске
72 1
13.02 02:15 | karpov.72
Жители аварийного дома в селе Павловск мёрзнут в бараке
719 3
30.08.2011 19:55 | over07
Жители Подмосковной Яхромы живут в ветхом жилье
198 2
08.02.2016 12:25 | Leveski
Волк загрыз сторожевого пса в поселке Айхал Республики Саха