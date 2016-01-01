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Пасмурная погода в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:06
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В Москве сегодня стоит пасмурная погода. В некоторых районах города прошёл небольшой снег. Температура за окном +5.

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