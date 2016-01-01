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Горы мусора и разбитые дороги в Якутске

Автор:
Овсеп Тевосян
Дата публикации:
15:08
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В Якутске Республики Саха во дворах домов скопились большие горы мусора. На дорогах образовались многочисленные ямы.

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