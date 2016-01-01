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Подтопление улиц в городе Белогорск Амурской области

Автор:
nasledova91
Дата публикации:
15:54
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Затопление талыми и дождевыми водами улицы и дворовых территорий Амурской области в городе Белогорск, на улице Горького и Куйбышева.

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