Подтопление улиц в городе Белогорск Амурской области

Автор: nasledova91 Дата публикации: 15:54

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Затопление талыми и дождевыми водами улицы и дворовых территорий Амурской области в городе Белогорск, на улице Горького и Куйбышева.