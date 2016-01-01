Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Концерт группы "Аквариум" в Орле

Концерт группы "Аквариум" в Орле

Автор:
Shi_Sinpin
Дата публикации:
15:57
  • 13
  • 0

Вчера в Орле прошел концерт легендарной группы "Аквариум". У каждого зрителя оказался фонарик или телефон, получилось очень красиво.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

106 0
17.04 08:41 | Leobr
Камерная часть XVI Московского пасхального фестиваля открылась 16 апреля 2017 г в Тихвине
38 0
09.04 20:16 | VOSKAN48
Разбитая дорога в Краснозоренском районе Орловской области
67 0
16.01 10:57 | Елена Сидельникова
В Орле не убирают дворы после снегопада