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Забастовка дальнобойщиков в Оренбурге

Автор:
Orenpak
Дата публикации:
16:08
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Забастовка дальнобойщиков в Оренбурге. Множество грузовиков выстроилось вдоль обочине на трассе. Дальнобойщики протестуют простив системы Платон.

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