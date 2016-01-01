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Разбитые догоги в Кемерово

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:32
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  • 0

Ямы на дороге в Кемерово. На жалобы ни кто не реагирует.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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