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Множество автомобилей паркуются под запрещающим знаком у ТЯК "Москва"

Автор:
musickant
Дата публикации:
17:39
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Давно продолжающийся беспредел у ТЦ "Москва" на ул.Краснодарской (Люблино). Писались мною письма в ГИБДД и в префектуру. А воз и ныне там. В любой день до 21.00 проехать там невозможно. Для движения остаётся только одна полоса. Автобусы объезжают их по встречной полосе. Если сможете поднять эту тему и как-то посодействовать в решении данной проблемы - это будет очень хорошо.

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Комментарии (0)

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