Множество автомобилей паркуются под запрещающим знаком у ТЯК "Москва"
- Автор:
- musickant
- Дата публикации:
- 17:39
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- 16
Давно продолжающийся беспредел у ТЦ "Москва" на ул.Краснодарской (Люблино). Писались мною письма в ГИБДД и в префектуру. А воз и ныне там. В любой день до 21.00 проехать там невозможно. Для движения остаётся только одна полоса. Автобусы объезжают их по встречной полосе. Если сможете поднять эту тему и как-то посодействовать в решении данной проблемы - это будет очень хорошо.
- 16
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