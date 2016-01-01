Множество автомобилей паркуются под запрещающим знаком у ТЯК "Москва"

Автор: musickant Дата публикации: 17:39

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Давно продолжающийся беспредел у ТЦ "Москва" на ул.Краснодарской (Люблино). Писались мною письма в ГИБДД и в префектуру. А воз и ныне там. В любой день до 21.00 проехать там невозможно. Для движения остаётся только одна полоса. Автобусы объезжают их по встречной полосе. Если сможете поднять эту тему и как-то посодействовать в решении данной проблемы - это будет очень хорошо.