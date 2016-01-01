Бесхозная дорога в Архангельске

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Про эту многострадальную дорогу уже написано немало, но очень хочется чтобы об этой страшной дороге узнали не только жители города Воинской Славы. Эта безальтернативная дорога находящаяся в черте города Архангельск и связывает с несколькими социально значимыми объектами. Неравнодушные граждане уже не раз обращались во все инстанции, но результата нет, только отговорки и отписки. В администрации города признали, что денег на содержание и ремонт этой дороги нет. Приглашаю всех владельцев внедорожников проехаться по этой "дороге" и испытать на выносливость своих железных коней.