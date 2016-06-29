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В Донецк вернулась настоящая весна

Автор:
Natalia Litvinenko
Дата публикации:
17:49
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В Донецке много где на той неделе снег лежал, а у нас все цвело. Пришла настоящая весна.

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