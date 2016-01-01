Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Весенний снегопад прошёл в Республика Бурятия

Весенний снегопад прошёл в Республика Бурятия

Автор:
KAVYNAH1978
Дата публикации:
17:56
  • 14
  • 0

Снегопад на севере Бурятии.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
18:46 | Uwis
Солнечный морозный день в Москве
63 0
23.04 16:42 | Вася Лебедев
Открытие купального сезона в Марий Эл
12 0
17:49 | Natalia Litvinenko
В Донецк вернулась настоящая весна
70 0
08.02 10:30 | Аноним
Чёрный дым и сажа: жители посёлка Саган-Нур обеспокоены работой котельной