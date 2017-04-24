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Большой провал грунта образовался на 1-й Магистральной улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:11
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Большой провал грунта образовался на 1-й Магистральной улице. Обвал произошел у дома 22 днем в понедельник. Место происшествия огородили.

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Комментарии (1)

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