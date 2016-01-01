Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Солнечный морозный день в Москве

Солнечный морозный день в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:46
  • 3
  • 0

Солнечный морозный день в Москве, периодически накрапывает дождь

  • 3
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
18:45 | tim777
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве: видео с Зубовского бульвара
14 0
17:56 | KAVYNAH1978
Весенний снегопад прошёл в Республика Бурятия
19 0
16:00 | Sargo
20-я юбилейная международная специализированная выставка «Шины, РТИ и каучуки»