Боец Джефф Монсон провел мастер-класс в Академии ГПС МЧС России
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 18:30
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Американский и российский спортсмен Джефф Монсон, выступающий в смешанных единоборствах (ММА), 24 апреля провел мастер-класс в Академии государственной противопожарной службы. В Академии ГПС МЧС России на улице Бориса Галушкина состоялись показательные выступления сборной команды по вольной борьбе и мастер-класс с участием Джеффа Монсона. Спортсмен и гости академии посетили тренажерный зал и учебно-тренировочный комплекс пожаротушения в академии, а также приняли участие в показательных выступлениях пожарных и спасателей. После выступлений прошла пресс-конференция и церемония фотографирования у памятника «Подвигу пожарных и спасателей посвящается». Встреча с Д. Монсоном приурочена к празднованию Дня пожарной охраны, который будет отмечаться в России 30 апреля.
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