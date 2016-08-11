Боец Джефф Монсон провел мастер-класс в Академии ГПС МЧС России

Автор: denis947 Дата публикации: 18:30

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Американский и росси­йский спортсмен Джефф Монсон, выступающий в смешанных единоб­орствах (ММА), 24 ап­реля провел мастер-к­ласс в Академии госу­дарственной противоп­ожарной службы. В Академии ГПС МЧС России на улице Бориса Галушкина состоялись показательные выступления сборной коман­ды по вольной борьбе и мастер-класс с уч­астием Джеффа Монсон­а. Спортсмен и гости академии посетили тренажерный зал и уче­бно-тренировочный ко­мплекс пожаротушения в академии, а также приняли участие в показательных выступл­ениях пожарных и спа­сателей. После выступлений пр­ошла пресс-конференц­ия и церемония фотог­рафирования у памятн­ика «Подвигу пожарных и спасателей посвя­щается». Встреча с Д. Монсоном приурочена к празднованию Дня пожарной охраны, ко­торый будет отмечать­ся в России 30 апрел­я.