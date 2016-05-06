Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве: видео с Зубовского бульвара

Автор: tim777 Дата публикации: 18:45

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24 апреля стартовала Всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Акция традиционно проходит в преддверии Дня Победы. Черно-оранжевые ленты раздают на улицах, чтобы связать поколения и напомнить о подвиге народа. Акция проводится уже в 12 раз и не только в России. К ней присоединились многие европейские страны, США и другие государства. Получить символ Дня Победы можно будет до 9 мая.