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Главная  /  Репортажи  /  Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве: видео с Зубовского бульвара

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве: видео с Зубовского бульвара

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:45
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24 апреля стартовала Всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Акция традиционно проходит в преддверии Дня Победы. Черно-оранжевые ленты раздают на улицах, чтобы связать поколения и напомнить о подвиге народа. Акция проводится уже в 12 раз и не только в России. К ней присоединились многие европейские страны, США и другие государства. Получить символ Дня Победы можно будет до 9 мая.

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