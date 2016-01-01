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Сильный град прошёл на юго-востоке Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
20:06
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Сильный град прошёл на юго-востоке Москвы в районе Люблино. На улице немного потеплело.

  • 58
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