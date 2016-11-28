В переходе станции метро "Свиблово" началась установка торговых павильонов
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:11
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В обновлённом подуличном переходе станции метро «Свиблово» появился каркас для будущих торговых павильонов. В скором времени пассажиры здесь могут приобрести товары повседневного спроса: продукты для перекуса в индивидуальных упаковках, хозяйственные товары, печатную продукцию - газеты и журналы. Планируется, что в 2017 году станут доступны уже более 300 торговых павильонов и киосков на 27 станциях метрополитена общей площадью более 3000 кв. м.
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