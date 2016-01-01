Обзор погоды в столице 24 апреля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:12

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В столице погода приносила горожанам различные "сюрпризы": то ярко светило солнце и было тепло, то появлились красивые облака, а то и поливало дождём.