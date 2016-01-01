Весна на Воробьёвых горах в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 24.04 23:23

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Не смотря на плохую погоду не характерную по температурам для конца апреля природа оживает и зарождается новая жизнь. Всё расцветает и распускается.