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Весна на Воробьёвых горах в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
24.04 23:23
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Не смотря на плохую погоду не характерную по температурам для конца апреля природа оживает и зарождается новая жизнь. Всё расцветает и распускается.

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