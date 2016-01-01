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Сад Эрмитаж в Москве готовится к новому сезону

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:09
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В саду Эрмитаж готовятся к новому сезону, подготовлен фонтан для запуска, покрашена сцена, высажены тюльпаны.

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