Сад Эрмитаж в Москве готовится к новому сезону

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:09

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В саду Эрмитаж готовятся к новому сезону, подготовлен фонтан для запуска, покрашена сцена, высажены тюльпаны.