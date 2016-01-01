Благоустройство по программе "Моя улица" на Садовой-Каретной улице в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:05

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На Садовой-Каретной приступили к благоустройству тротуаров и проезжей части по программе "Моя улица".