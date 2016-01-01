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ДТП в Новокузнецке Кемеровской области

Автор:
Justnow
Дата публикации:
24.04 23:26
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Последствия ДТП на улице Рудокопровая в городе Новокузнецке Кемеровской области. Образовалась большая пробка.

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