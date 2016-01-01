Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

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Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
03:19
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Около часа ночи в доме № 4 на 2-ом Сетуньском проезде на западе столицы загорелась двухкомнатная квартира номер 35, расположенная на 9-ом этаже жилого панельного дома. О пожаре стали сообщать соседи. К прибытию пожарных из двух окон на 9-ом этаже вырывалось сильное пламя. Пожарные подали водяной ствол с земли. Одновременно с этим внутри подъезда пожарные вскрывали входную дверь в горящую квартиру. Попасть внутрь удалось через несколько минут. На площади 30 квадратных метров горели комната, кухня и коридор. На тушение пожара ушло около получаса. В ходе разведки в сгоревшей квартире на кухне под завалами было обнаружено обгоревшее тело погибшего хозяина. При каких обстоятельствах случился пожар сейчас выясняется. Среди эвакуированных жильцов подъезда пострадавших нет. Начато расследование.

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