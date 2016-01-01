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Прорыв теплотрассы в Тюмени

Автор:
DMITRY
Дата публикации:
08:28
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Прорвало теплотрассу на улице Рабфаковская в Тюмени.

  • 30
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Комментарии (0)

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