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Прорыв теплотрассы произошёл в Тюмени

Автор:
Volbr
Дата публикации:
13:34
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Сегодня 25.04.2017 проводилась опрессовка теплотрассы, что привело к её порыву.

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