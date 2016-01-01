В ближайшие дни Москва станет еще прекрасней

Автор: Uwis Дата публикации: 08:27

19

19 0

В ближайшие дни Москва станет еще прекрасней: с грядущим потеплением массово начнут распускаться цветы, высаженные в парках, скверах, на клумбах.