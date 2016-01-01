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Прорыв теплотрассы на улице Орджоникидзе в Ижевске

Автор:
dimashikalov
Дата публикации:
09:24
  • 22
  • 0

Прорыв теплотрассы на улице Орджоникидзе в Ижевске.

  • 22
  • 0

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