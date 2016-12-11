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Жуткий смог накрыл Волхов

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:56
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Как сообщает мобильный репортер - это выбросы от завод "ФосАгро"

  • 28
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Комментарии (0)

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