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Рабочий, забравшись на стрелу строительного крана, требовал выплатить зарплату в Сургуте

Автор:
natan
Дата публикации:
13:55
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Около девяти часов утра на строительном объекте вблизи городской администрации рабочий залез на стрелу строительного крана. Требовал чтобы выплатили всю зарплату в сумме 800000 (восемьсот тысяч) рублей. Бригада занималась заливкой бетона, и выполнила подряд на эту сумму, но денег получили гораздо меньше, всего по три тысячи. На место приехали спасатели, полиция. После продолжительных переговоров привезли деньги 200000 (двести тысяч). Сургутская прокуратура инициировала проверку соблюдения трудовых прав работников предприятия.

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