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Укрепление фрагмента брусчатки на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:59
  • 18
  • 0

На Красной площади рабочие укрепляют фрагмент брусчатки.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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