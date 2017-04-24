Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Замыкание электропроводки привело к возгоранию цоколя столба на Шоссе Энтузиастов (24.04.17.)

Замыкание электропроводки привело к возгоранию цоколя столба на Шоссе Энтузиастов (24.04.17.)

Автор:
Сергей Патрон
Дата публикации:
15:17
  • 19
  • 0

На шоссе Энтузиастов, у подземного перехода «Шепелюгинский» в районе автобусной/троллейбусной остановки «Душинская улица» в 20:33, у основания (за пластиковым цоколем) мачты освещения проезжей части произошло замыкание с последующим возгоранием. Погасли ещё несколько ближайших мачт освещения по той же стороне. Я в 20:36 набрал 102 и сообщил о возгорании. До приезда (через 5 минут) пожарных - возгорание прекратилось само собой. Пластиковый цоколь сгорел (расплавился) почти полностью.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
15:54 | Uwis
Мемориальную доску писателю-фантасту Ивану Ефремову открыли в Б. Спасоглинищевском переулке
38 0
12:03 | Гринфельд Павел
Настоящее весеннее тепло приближается к Москве
63 0
19.04 01:43 | Bud
В Санкт-Петербурге после столкновения в ДТП автомобиль вылетел на тротуар и снес столб освещения (камера наблюдения)
184 2
20.03 15:40 | Artem_077
В ДТП на шоссе Энтузиастов пострадали 2 человека
53 0
15.03 13:38 | MoonShiners
Автомобиль загорелся в ДТП на трассе Лангепас-Мегион в ХМАО