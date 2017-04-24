Замыкание электропроводки привело к возгоранию цоколя столба на Шоссе Энтузиастов (24.04.17.)

Автор: Сергей Патрон Дата публикации: 15:17

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На шоссе Энтузиастов, у подземного перехода «Шепелюгинский» в районе автобусной/троллейбусной остановки «Душинская улица» в 20:33, у основания (за пластиковым цоколем) мачты освещения проезжей части произошло замыкание с последующим возгоранием. Погасли ещё несколько ближайших мачт освещения по той же стороне. Я в 20:36 набрал 102 и сообщил о возгорании. До приезда (через 5 минут) пожарных - возгорание прекратилось само собой. Пластиковый цоколь сгорел (расплавился) почти полностью.