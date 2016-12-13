Дикое животное спасли из ледяного капкана пожарные из Усть-Кута Иркутской области

Автор: irkmchs Дата публикации: 12:04

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Первые сообщения о том, что в центральной части г. Усть-Кута Иркутской области по улицам бродит дикое животное, в пожарно-спасательную часть начали поступать утром в субботу. На момент прибытия спасателей кто-то из очевидцев спугнул зверя. Животное выбежало на тонкий лед реки Лены и провалилось. Пока были силы, зверь несколько раз выплывал на открытую воду, пытался выбраться на лед, но под его тяжестью он ломался. Вскоре в ледяной воде животное выбилось из сил и перестало двигаться. В это время на берегу пожарные подготавливали инвентарь и лодку. Ход спасательной операции продумывали до мелочей, поскольку невозможно было подогнать технику и вытянуть с ее помощью обессилевшее животное. Было принято решение добраться до зверя на лодке, прорубая проход до берега. При помощи трехколенной пожарной лестницы, которую уложили на лед, двое спасателей на лодке начали проводить операцию. «Лед приходилось колоть и отбрасывать в стороны, освобождая путь, - рассказал начальник Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Крохта. – Проведение работ осложняли значительное отдаление от берега и 4-х метровая глубина реки в этом месте». Добравшись до животного, спасатели набросили петли, чтобы удержать его на поверхности. Несмотря на усталость, зверь пытался вырваться и несколько раз ударил своих спасителей копытами. Перевязав ноги веревкой, пожарные подали команду своим коллегам на берегу, чтобы те начали вытягивать лодку при помощи троса. В течение нескольких минут девять мужчин вытягивали судно с привязанным к ее бортам животным. На берегу их ждал местный ветеринарный врач. Доктор обработал раны и осмотрел животное. Им оказалось самка северного оленя, которая вот – вот должна родить. Обессиленного оленя на первое время приютил у себя председатель комитета по природным ресурсам и сельскому хозяйству Усть-Кутского района Михаил Тышкивский. Он пояснил, что животное нуждается во временном присмотре и необходимом полноценном питании, после чего самку оленя отпустят на волю.