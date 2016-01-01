Выставка Moschino открылась на 1-ой линии ГУМа

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:24

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На первой линии ГУМа проходит ежегодный фестиваль "Черешневый лес" в этот раз для посетителей магазина представлена выставка Moschino. Экспозиция "Бумажные куклы" представляет собой весенне-летнию коллекцию от известных модельеров. Еще в давние времена девочки играли в такую игру: нужно было вырезать из бумаги модные платья и и нарядить ими бумажную куклу. Только в те времена все это выглядило плоско. Примерно такую же идею воплотили авторы выставки: создав бумажную одежду и применив технологию 3D, чтобы модницы ожили перед вами и смотрелись объемно.