В столицу возвращается тепло и солнечная погода

Автор: tim777 Дата публикации: 12:37

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Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в столицу вернётся весенняя погода с долгожданным солнцем и теплом. Днем прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Воздух прогреется до 10–13 градусов. Скорость южного ветра составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление не превысит 749 миллиметров ртутного столба. Небольшие осадки все же не исключены, однако природа взяла курс на уверенное потепление. В ближайшее время воздух прогреется до +18 градусов.