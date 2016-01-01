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В столицу возвращается тепло и солнечная погода

Автор:
tim777
Дата публикации:
12:37
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Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в столицу вернётся весенняя погода с долгожданным солнцем и теплом. Днем прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Воздух прогреется до 10–13 градусов. Скорость южного ветра составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление не превысит 749 миллиметров ртутного столба. Небольшие осадки все же не исключены, однако природа взяла курс на уверенное потепление. В ближайшее время воздух прогреется до +18 градусов.

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