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Мусорные кучи образовались у станции МЦК "Измайлово"

Автор:
александр кононов
Дата публикации:
14:49
  • 21
  • 1

Мусорные кучи образовались у станции МЦК "Измайлово". Мусор попросту закапывают в землю.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

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