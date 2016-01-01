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Работы по благоустройству на Коровьем валу

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:01
  • 16
  • 0

В центре Москвы ведутся работы по программе Моя улица. Так, на Коровьем валу территория огорожена, а внутри рабочими проводятся комплексные работы.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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