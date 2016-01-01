Работы по благоустройству на Коровьем валу

Автор: tim777 Дата публикации: 13:01

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В центре Москвы ведутся работы по программе Моя улица. Так, на Коровьем валу территория огорожена, а внутри рабочими проводятся комплексные работы.