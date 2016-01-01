К открытию велосезона на улицах города расширят сеть велопрокатов

Автор: tim777 Дата публикации: 13:02

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В столице на пунктах проката появляются велосипеды. К новому сезону по городу открываются новые точки на которых горожане смогут взять двухколесных коней. Чтобы воспользоваться велосипедом, необходимо зарегистрироваться в системе велопроката и оплатить абонемент при помощи банковской карты. Вернуть велосипед можно на любой станции (за исключением электровелосипедов, которые необходимо возвращать на специальные станции). Столичный городской велопрокат заработает в конце апреля.