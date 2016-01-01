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Солнечное и тёплое утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:04
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В столице с утра было солнечно и тепло, только лёгкий ветерок собирал облака на небе.

  • 13
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Комментарии (0)

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