Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Лебедяни обрушилась крыша склада завода ПепсиКо

В Лебедяни обрушилась крыша склада завода ПепсиКо

Автор:
kristina
Дата публикации:
13:14
  • 13
  • 0

Вот что осталось от склада завода по производству соков ПепсиКо в Лебедяне Липецкой области

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

151 1
22.04 16:32 | denis947
Пожар площадью 100 кв. метров ликвидирован в складском помещении на востоке столицы
353 0
19.04 16:35 | pelentsoff
Аварийное здание бывшего кинотеатра угрожает жизни людей в п.г.т. Первомайское Республики Крым